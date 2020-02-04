'Türkiye'ye elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız'

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Dünya

Japonya'dan Elazığ depremi nedeniyle Türkiye'ye taziye mesajı

Japonya Başbakanı Abe, Elazığ depremin yol açtığı zararlara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini ileterek, "Türkiye'nin karşılaştığı bu zorluğa ilişkin elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Ahmet Furkan Mercan   | 04.02.2020
Japonya'dan Elazığ depremi nedeniyle Türkiye'ye taziye mesajı

Ankara

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Abe Şinzo, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğine ve büyük hasar oluştuğuna dair haberlerin kendisini derin bir üzüntüye sevk ettiğini belirtti.

"Geçmişte yardım eli"

Hükümetini ve halkını temsilen Abe, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve afette zarar görenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Abe, "Depremzedelere acil şifalar diliyor ve deprem bölgesinin en kısa zamanda yeniden yapılandırılmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Japonya'nın da depremlerden büyük zarar gören bir ülke olduğuna dikkati çeken Abe "Geçmiş depremlerde Türkiye ve Japonya birbirlerine yardım eli uzatmışlardır. Türkiye'nin karşılaştığı bu zorluğa ilişkin olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Türkiye bu zorlukları aşarken Japonya her zaman yanında olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"İhtiyaç duyulması halinde"

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Elazığ depremi nedeniyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na gönderdiği taziye mesajında, Türk halkının gördüğü zarardan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Motegi, mesajında "Türkiye'nin ihtiyaç duyabileceği desteğe elimizden gelen her türlü karşılığı vermeye hazır olduğumuzu belirtiyor ve ihtiyaç duyulması durumunda bizleri bilgilendirmenizi rica ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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