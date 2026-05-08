Japonya'daki nükleer reaktör, türbin yakınında buhar kaçağı nedeniyle faaliyetlerini askıya aldı

Kyodo'nun haberine göre, Kansai Electric Power Co. isimli şirkete ait nükleer santralde sabaha karşı yüksek basınçlı türbin yakınında buhar kaçağı tespit edildi.

Kaçağın tespit edilmesinden kısa süre sonra reaktörün faaliyeti askıya alınırken, kaçağın radyoaktif malzemelere bulaşmadığı ve dışarıya henüz bir etkisi olmadığı aktarıldı.

Fukuşima felaketi

2011 yılında Miyagi eyaleti açıklarında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami sonucu 22 bin 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 27 binden fazla kişi yerinden olmuştu.

Afetin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erime nedeniyle santrali çevreleyen yerleşim bölgeleri tahliye edilmişti.

İşletmeci Tokyo Electric Power (TEPCO) şirketi, santraldeki hasar gören tesisleri 2051 yılına kadar devreden çıkarmayı planlıyor.

Deprem, İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'nın en büyük doğal afet felaketi ve santraldeki nükleer erime de 1986'daki Çernobil krizinden beri dünyanın en kötü nükleer kazalarından biri olarak tanımlanıyor.

Afet sonrası Tohoku bölgesinde kaybolan 2 bin 500'den fazla kişinin akıbeti hala bilinmiyor.