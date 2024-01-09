Dolar
29.94
Euro
32.78
Altın
2,032.70
ETH/USDT
2,302.70
BTC/USDT
46,775.00
BIST 100
7,818.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japonya'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 180'e çıktı

Japonya'nın batısındaki İşikava eyaleti ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 180'e yükseldi.

Ahmet Furkan Mercan  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
Japonya'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 180'e çıktı

Tokyo

İşikava Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, ocak ayının ilk haftasında meydana gelen çok sayıda depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 180'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 28 binden fazla kişinin tahliye noktasında konakladığı eyalet genelinde, kapanan yollar nedeniyle 3 bin 300 kişinin mahsur kaldığı belirtildi.

İki hafta süren ara tatil ve dün 8 Ocak "Yetişkinler Günü" (Seijin no Hi) resmi tatil sonrası 9 Ocak'ta ülke geneli örgün eğitim başlarken, İşikava'da 80'den fazla okulda ders başı yapılamadı.

Ders başı yapılamayan okulların depremde hasar gördüğü kaydedildi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio kabinesi, bölgenin restorasyonu amacıyla 2023 mali yılı rezerv fonlarından 4,7 milyar yen (33 milyon dolar) finansman tahsis edilmesini onayladı.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre 1-5 Ocak döneminde İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yaşlı ve engellilerin ocak ayı aylıkları hesaplara yatırıldı
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
Sibergöz-12 operasyonlarında 75 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Fatih Camisi imamının sağlık durumu hakkında açıklama

Benzer haberler

Japonya'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 180'e çıktı

Japonya'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 180'e çıktı

Filipinler'de 6,7 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Deprem riski yüksek Bingöl'de UMKE Lojistik Merkezi kuruldu

Deprem riski yüksek Bingöl'de UMKE Lojistik Merkezi kuruldu
Kırklareli'nde olası Marmara depremine yönelik arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi

Kırklareli'nde olası Marmara depremine yönelik arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi
Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı 168'e çıktı

Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı 168'e çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet