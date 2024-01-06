Dolar
29.84
Euro
32.70
Altın
2,045.15
ETH/USDT
2,235.70
BTC/USDT
43,690.00
BIST 100
7,628.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı 110'a çıktı

Japonya'nın batısındaki İşikava eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı, 110'a yükseldi.

Irmak Akcan  | 06.01.2024 - Güncelleme : 06.01.2024
Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı 110'a çıktı

Ankara

NHK'nin haberine göre eyalet yetkilileri, bölgedeki depremlerde 110 kişinin yaşamını yitirdiğini, 200'den fazla kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Anamizu şehrinde meydana gelen toprak kayması sonucu en az 10 kişinin şehirde, 170'ten fazla kişinin de eyaletin çeşitli bölgelerinde mahsur kaldığı bildirildi.

Eyaletteki tahliye merkezlerinin halihazırda 31 bin kişiyi barındırdığı belirtildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı 1, 2, 3 ve 4 Ocak'ta İşikava'nın Noto Yarımadası ve açıklarında, büyüklükleri 4 ile 7 arasında değişen depremler meydana geldiğini bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Geleceğin hukukçuları Diyarbakır'daki temsili mahkemede mesleklerini tanıdı
Sahipsiz köpek sorununda hızlı sonuç için kısırlaştırma değil "barınakla çözüm" önerisi
"Zeyrek", Filistinli çocuklar için Sarıkamış yolunda örülüyor
Kuryenin kargo sahibine taciz mesajı atması nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira ceza
Sarıkamış Ekspresi Erzurum'a ulaştı

Benzer haberler

Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı 110'a çıktı

Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı 110'a çıktı

Japonya'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 92'ye çıktı

Japonya'da deprem bölgesinde en büyük sorun su ve elektrik

Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı 78'e çıktı

Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı 78'e çıktı
Japonya'da havalimanındaki kazaya karışan sahil güvenlik uçağının kulenin talimatına uymadığı ortaya çıktı

Japonya'da havalimanındaki kazaya karışan sahil güvenlik uçağının kulenin talimatına uymadığı ortaya çıktı

Japonya'da pistteki uçak kazasının ardından 100'den fazla uçuş iptal edildi

Japonya'da pistteki uçak kazasının ardından 100'den fazla uçuş iptal edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet