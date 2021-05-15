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Dünya

Japonya'daki Budist rahipten İsrail'in saldırdığı Filistin'e destek

Japonya'da Nipponzan Myohoji Budist Tapınağı Rahibi Satou, İsrail yönetiminin Filistinlileri öldürerek ve topraklarını alarak bir sonuca ulaşamayacağını belirterek "Geçmişte orada yaşamış olsalar bile şu anda Filistinlileri öldürme hakları yok" dedi.

Ahmet Furkan Mercan   | 15.05.2021
Japonya'daki Budist rahipten İsrail'in saldırdığı Filistin'e destek

Tokyo

Başkent Tokyo'da dün düzenlenen "Filistin Dayanışması ve Kudüs" gösterisi, Japonya'daki sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi.

Mısır, Pakistan, Filistin, Japonya ve Türk bayraklarının taşındığı gösteriye, ülkedeki Nipponzan Myohoji Budist Tapınağı Rahipleri ile Hristiyan Barış Ağı temsilcileri de destek verdi.

"Houi" isimli dini kıyafetleriyle gösteriye katılan Budist rahipler, ilerleyen yaşlarına rağmen ve kilometrelerce süren yürüyüş boyunca "ölümlerin durdurulması" yönünde sloganlar attı.

Filistin'deki şehitler için gıyabi cenaze namazı kılınırken, Budist rahipler de namaz esnasında Müslüman grubun yanında yer aldı.

Budist rahipler, iki ellerini birleştirdikleri "inzou" ismi verilen dini simgeleriyle şehitler için dualar etti.

"Öldürerek sonuca ulaşmaya çalışmak çözüm değil"

Gösteriye katılan Japonya'da Nipponzan Myohoji Budist Tapınağı Rahibi Satou, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ölümlerin bir an önce durdurulması çağrısı yaptı.

Satou, uzun süredir İsrail ile Filistin arasında savaş durumunun olduğunu ve bunun artık sonlandırılması gerektiğini ifade etti.

İki halkın anlaşarak o topraklarda yaşaması gerektiğini vurgulayan Satou, "(İsrailliler) Geçmişte orada yaşamış olsalar bile şu anda Filistinlileri öldürme hakları yok." dedi.

Satou, "Öldürerek, topraklarını alarak sonuca ulaşmaya çalışmak çözüm değil. Buna izin verilemez. Böyle olduğunda Tanrı bile bunları bağışlamaz." diye konuştu.

Ölümleri "karşılıklı olarak" durdurmak ve anlaşma sağlamak gerektiğini kaydeden Satou, "Toprak sahiplerini yerlerinden çıkartıp insanları öldürmek kesinlikle düşünülecek ve yapılacak bir iş değil. Bizim bunu önlemeye gücümüz yoktur. Elimizden gelen dua etmektir." ifadelerini kullandı.

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