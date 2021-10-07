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Dünya

Japonya'da yeni hükümetin önceliği Kuzey Kore'nin alıkoyduğu vatandaşlarının geri dönmesi

Japonya'da yeni hükümetin öncelikleri arasında Kuzey Kore'nin alıkoyduğu Japon vatandaşlarının geri dönmesi yer alıyor.

Ahmet Furkan Mercan   | 07.10.2021
Japonya'da yeni hükümetin önceliği Kuzey Kore'nin alıkoyduğu vatandaşlarının geri dönmesi

Tokyo

Başbakan Kişida Fumio, Kuzey Kore tarafından alıkonulan Japon vatandaşlarının akrabalarıyla görüşmesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, sorunun uzun dönemdir çözülmemiş statüsünün, alıkonulanların aile ve akrabalarını ümitsizliğe düşürmemesi gerektiğini belirtti.

Vatandaşlarının geri dönmesi için çalışma sözü veren Kişida, "Alıkonulma sorunu yeni kabinenin en önemli konularından biri olduğu kesin." dedi.

Kişida, bu konuda, hafta başında seçildiği görevi sonrası telefonda görüştüğü ABD Başkanı Joe Biden'ın Japonya'ya destek verdiğini vurguladı.

Kyodo ajansı, 17 Japon'un Kuzey Kore tarafından alıkonulduğunu, halihazırda 5 kişinin geri gönderildiğini belirtiyor.

Kuzey Kore ise 4 kişinin ülkeye hiç giriş yapmadığını, 8 kişinin ise hayatını kaybettiğini savunuyor.

Japonya Kovid-19 harcamalarına karşı "mali sağlamlık" hedefliyor

Öte yandan Japonya Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele harcamaları karşısında, ülkesinin "mali sağlamlığını" hedeflediklerini söyledi.

Hafta başında göreve gelen Kişida Fumio başbakanlığındaki kabinede görevlendirilen Bakan Suzuki, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'un ülkenin mali kaynaklarına yönelik etkisini değerlendirdi.

Salgınla mücadelenin masrafları sebebiyle Japonya'nın mali durumunun "ciddiyetini koruduğunu" kaydeden Suzuki, "mali sağlamlığı başaracak" yol haritası hedefleyeceklerini belirtti.

Suzuki, "Piyasa güveni, sürdürülebilir sosyal güvenlik ve krizlerle mücadelede yeterli kapasite sağlanması amacıyla rotamızı mali konsolidasyonu hedefleyerek pekiştirmeliyiz" dedi.

Yeni hükümetin yatırımlarının yönlendirileceği yeni sahalara yönelik konuşan Suzuki "dijitalleşme ve karbonsuzlaşma gibi kilit yatırımların kolaylaştırılacağına" odaklanılacağını dile getirdi.

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