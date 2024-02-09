Dolar
30.67
Euro
33.05
Altın
2,033.52
ETH/USDT
2,451.40
BTC/USDT
46,159.00
BIST 100
8,949.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japonya'da santral işleticisinden radyoaktif maddeli su sızıntısı sonrası özür

Fukuşima Dai-içi Nükleer Güç Santrali'nden radyoaktif madde içeren suyun sızması nedeniyle santral işleticisi firma, kamuoyundan özür diledi.

Ahmet Furkan Mercan  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
Japonya'da santral işleticisinden radyoaktif maddeli su sızıntısı sonrası özür

Tokyo

İşletici Tokyo Electric Power (TEPCO) firmasının Fukuşima Dai-içi Yöneticisi Taminami Tatsuya, sızıntıya yönelik açıklamasında kamuoyundan özür diledi

"Fukuşima halkını ve genel olarak toplumu endişelendirdik" ifadesi kullanılan açıklamada, sızıntının, santral yerleşkesi dışındaki çevreyi etkilemediği bildirildi.

Taminami, Fukuşima Eyalet Valiliği yetkilileriyle bir araya gelirken görüşmede, benzer sızıntıların tekrarını önlemek amacıyla TEPCO'dan tedbirler alması istendi.

Yaklaşık 5,5 ton kirli su sızmıştı

Santralde biriken kirli sudan radyoaktif maddeleri arındıran sistemin bulunduğu binanın havalandırmasında hafta içinde sızıntı saptanmıştı.

Radyoaktif madde içeren yaklaşık 5,5 ton kirli suyun, havalandırma çıkışı etrafına sızdığı tespit edilmişti.

Sisteme kirli su akışının durdurulmasıyla, sızıntının kesildiği bildirilmişti.

TEPCO yetkilileri, suyun, "sezyum ve stronsiyum dahil 22 milyar bekerel radyoaktif madde içerebileceği" tahmininde bulunmuştu.

Radyoaktif madde içeren suyun büyük bir kısmı toprağa sızarken, yakın bölgedeki drenaj kanallarındaki incelemelerde önemli düzeyde anormallik saptanmamıştı.

İşletici firmanın, suyun sızdığı bölgeyi "girilmez" statüsüne aldığı, bu bölge ve çevresindeki toprağın toplanması dahil prosedürleri ivedilikle başlattığı aktarılmıştı.

Atık su tahliyesi

TEPCO, santraldeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasını Ağustos 2023'te başlatmıştı.

Boşaltımın ilki 24 Ağustos-11 Eylül, ikincisi 5-23 Ekim, üçüncüsü 2-20 Kasım'da tamamlanmıştı. Atık su, deniz altına inşa edilen tünel vasıtasıyla kıyıdan 1 kilometre açığa boşaltılıyor. Marta kadar toplam 31 bin 200 ton atık su Pasifik Okyanusu'na boşaltılacak.

Santraldeki reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Temmuz 2023'teki nihai raporunda, Japonya'nın atık su tahliye planının, güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu duyurmuştu.

2011'de 9 büyüklüğünde deprem ile sonrasındaki tsunaminin santraldeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santral çevresi tahliye bölgesi ilan edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Adliyesindeki terör saldırısı soruşturmasında yakalanan 96 zanlı adliyeye sevk edildi
Türkiye ve dünya gündemi
Suriye'nin kuzeyinde TSK ve SMO güçlerine yönelik eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li terörist yakalandı
Beylikdüzü'nde trafik kazasında metrobüs sürücüsü yaralandı
Narkogüç operasyonlarında 456 şüpheli gözaltına alındı

Benzer haberler

Japonya'da santral işleticisinden radyoaktif maddeli su sızıntısı sonrası özür

Japonya'da santral işleticisinden radyoaktif maddeli su sızıntısı sonrası özür

Fukuşima'dan radyoaktif madde içeren yaklaşık 5,5 ton su sızdı

Tokyo ve çevresindeki yoğun kar yağışı sebebiyle 240 kişi yaralandı

Tokyo Camisi'nde Miraç Kandili idrak edildi

Tokyo Camisi'nde Miraç Kandili idrak edildi
Japon havacılık şirketi Itochu Aviation, İsrailli Elbit Systems ile stratejik işbirliğini sonlandırmayı planlıyor

Japon havacılık şirketi Itochu Aviation, İsrailli Elbit Systems ile stratejik işbirliğini sonlandırmayı planlıyor
Japonya Başbakanı Kişida, Noto depremleri sonrası Kuzey Kore'den "iyi niyet mesajı" aldığını bildirdi

Japonya Başbakanı Kişida, Noto depremleri sonrası Kuzey Kore'den "iyi niyet mesajı" aldığını bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet