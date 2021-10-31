Japonya'da sandık çıkış anketine göre Liberal Demokrat Parti liderliğindeki hükümet meclis çoğunluğunu sürdürecek
Tokyo
Japonya'da kamu yayıncısı NHK'nin olağan genel seçime ilişkin sandık çıkış anketine göre, Liberal Demokrat Parti liderliğindeki koalisyon hükümeti meclis çoğunluğunu sürdürecek.
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