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Dünya

Japonya'da sandık çıkış anketine göre Liberal Demokrat Parti liderliğindeki hükümet meclis çoğunluğunu sürdürecek

Ahmet Furkan Mercan   | 31.10.2021
Japonya'da sandık çıkış anketine göre Liberal Demokrat Parti liderliğindeki hükümet meclis çoğunluğunu sürdürecek

Tokyo

Japonya'da kamu yayıncısı NHK'nin olağan genel seçime ilişkin sandık çıkış anketine göre, Liberal Demokrat Parti liderliğindeki koalisyon hükümeti meclis çoğunluğunu sürdürecek.

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