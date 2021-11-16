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Dünya, Koronavirüs

Japonya'da Kovid-19'un takviye dozu, ikinci dozdan en az 6 ay geçen kişilere uygulanacak

Ahmet Furkan Mercan   | 16.11.2021
Japonya'da Kovid-19'un takviye dozu, ikinci dozdan en az 6 ay geçen kişilere uygulanacak

Tokyo

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozunun üzerinden en az 6 ay geçen kişiler, üçüncü dozu olabilecek.

Kyodo ajansının Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kovid-19'a karşı takviye doz aşısının kapsamı ve tarihi belli oldu.

Buna göre bakanlık Kovid-19'un ikinci ve üçüncü dozları arasında 8 aylık süre tanıyacak. Yerel idareler bu süreyi iki ay kısaltabilecek.

Sadece Pfizer ve Moderna üretimi aşılarını kapsayacak uygulama ile 18 yaş ve üstü bireyler aşılanabilecek. Bireylerin vurulduğu ilk iki dozun türüne bakılmayacak.

Başbakan Kişida Fumio, 2021 yılı içerisinde Kovid-19 aşılarının 3. dozunun uygulanmaya başlanacağını bildirmişti.

Hükümet verilerine göre 126 milyon ülke nüfusunun yüzde 75'inden fazlasının iki kez aşılandığı kaydedildi.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 725 bin 913’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 340’a yükseldi.

Ülke genelinde 85 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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