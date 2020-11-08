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Japonya'da imparatorlık tahtının ilk varisi konumuna Veliaht Prens Fumihito yükseldi

Japonya'da İmparatorlık tahtının ilk varisi konumuna Veliaht Prens Fumihito’nun resmen yükseldiği ilan edildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 08.11.2020
Japonya'da imparatorlık tahtının ilk varisi konumuna Veliaht Prens Fumihito yükseldi

Tokyo

Japonya'da İmparatorluk Sarayının "Matsu no Ma" kısmında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartlarında yaklaşık 50 misafirin katılmasına izin verilen küçük ölçekli (Rikkoushi Senmei no Gi) Varisliğe Yükseliş töreni düzenlendi.

Eşi Veliaht Prenses Kiko (54) ile törene katılan Veliaht Prens Fumihito (54), Japonya İmparatoru Naruhito (60) ve İmparatoriçe Masako’nun (56) önünde mesajını okudu.

"Sorumluluklarımı derinliğiyle kabul ederek görevlerimi yerine getireceğim"

Fumihito, “Veliaht Prens olarak sorumluluklarımı derinliğiyle kabul ederek görevlerimi yerine getireceğim.” beyanında bulundu.

İmparator Naruhito da tahtın ilk varisi konumuna erkek kardeşi Veliaht Prens Fumihito’nun (54) resmen yükseldiğini ilan etti.

Törene katılan Başbakan Suga Yoşihide okuduğu kutlama mesajında, “Japonya halkı, onlarla kurulan etkileşimlerde gösterilen nezaket sonrası, Veliaht Prens ve Prenses’e saygı beslemektedir.” ifadesini kullandı.

Elde edilen makamın sembolü olarak Fumihito, sarayın Ho-o no Ma bölümünde İmparatorluk kılıcını miras olarak alacak, daha sonra Naruhito ve Masako ile bir araya gelecek.

15 dakika süren tören, nisan-mayıs arası süren yaklaşık 60 günlük olağanüstü hal sebebiyle, ileri bir tarihe ertelenmiş ve daha sonra katılımcı sayısı düşürülmüştü.

Japonya’da 1947 İmparatorluk Kanununa göre, sadece baba tarafından akrabalık bağına sahip erkekler tahta çıkabiliyor

Şu an tahtın varisleri arasında, biri erkek üç çocuğa sahip Fumihito’nun yanı sıra, oğlu Hisahito (14) ve Naruhito’nun amcası Hitaçi (84) yer alıyor

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