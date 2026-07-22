Japonya'nın orta kesimlerindeki üç kentte termometrelerin 40 dereceyi göstermesiyle aşırı sıcaklara karşı yapılan "kokushobi" (acımasız sıcak gün) uyarısı ilk kez ilan edildi.

Japonya'da ilk kez aşırı sıcaklar nedeniyle "kokushobi" uyarısı yapıldı Japonya'nın orta kesimlerindeki üç kentte termometrelerin 40 dereceyi göstermesiyle aşırı sıcaklara karşı yapılan "kokushobi" (acımasız sıcak gün) uyarısı ilk kez ilan edildi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), orta kesimlerdeki Tajimi, Gujo ve Toyoda kentlerinde hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığını açıkladı.

Böylece, JMA'nın hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı günlerde aşırı sıcaklara karşı halkı uyarmak amacıyla yaptığı ve "acımasız sıcak gün" anlamına gelen "kokushobi" uyarısı, nisanda uygulamaya konulmasının ardından ilk kez ilan edildi.

JMA, ülkenin birçok bölgesinde yüksek sıcaklıkların etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildirerek halka aşırı sıcaklara bağlı sağlık sorunlarına karşı önlem alma çağrısı yaptı.

Öte yandan, ülke genelinde aşırı sıcaklara bağlı olarak 3 kişi yaşamını yitirdi.

41 eyalette sıcak çarpmasına karşı uyarı verildi

Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkede etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 41 eyalette sıcak çarpmasına karşı uyarı yayımladı.

NHK kanalının haberine göre Japonya Meteoroloji Ajansı, yağmur mevsiminin sona ermesinin ardından etkili olan sıcak hava dalgasına ilişkin açıklama yaptı.

Mie eyaletindeki Kuvana kentinde 40,5 derece, Şizuoka eyaletinin Hamamatsu kentinde 40,1 derece ve diğer birçok şehirde sıcaklığın 39 derecenin üstünde seyrettiği belirtilen açıklamada, ülkedeki 41 eyalette sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması istendi.

Açıklamada, insanlara uzun süre dışarıda kalmaktan kaçınmaları ve yeterli su tüketmeleri tavsiye edildi.

Tokyo İtfaiye Departmanından yapılan açıklamada da ülke genelinde 287 kişinin sıcak çarpması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

