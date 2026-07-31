Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Kumamoto Eyalet Valiliği yetkilisi, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya yükseldiğini bildirdi.

Hayatta kalma ve kurtarma açısından deprem sonrası en kritik zaman dilimi olan ilk 72 saatlik süre, yerel saatle 16.27'de (TSİ 10.27) sona erdi.

Çatı ve duvarları çöken Aeon Mall alışveriş merkezi ile bacası yıkılan Nippon Paper Industries fabrikası dahil tüm enkaz bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Enkazdan yaralı çıkarılan 6 kişinin durumu ciddiyetini korurken, 80 bin haneye su ve 4 bin 500 haneye elektrik ulaştırılamıyor.

Eyalet Valiliğinin tahsis ettiği tahliye merkezlerinde halihazırda 9 bini aşkın kişi barınıyor.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, depremin ardından bölgedeki 53 sağlık tesisinde su veya elektrik kesintisi devam ediyor.

Tahliye merkezlerinde barınanlar arasından hafta içinde şimdiye kadar 40'tan fazla kişi, sıcak çarpması dolayısıyla hastaneye kaldırıldı.

Deprem bölgesi belediyelerine "ek bütçe"

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin 56 ülke ve bölgeden, 7 uluslararası kuruluştan taziye mesajı ile destek teklifi aldığını belirtti.

Takaiçi, başbakanlık ofisinde düzenlediği acil durum afet müdahale toplantısında, deprem bölgesi belediyelerine yönelik hibe dağıtımını hızlandıracaklarını aktardı.

Japon lider, "İhtiyaç duyuldukça ek bütçe desteği sağlanacak. Yerel yönetimlerin mali kaygılar konusunda tereddüt etmeden acil müdahale operasyonlarında hiçbir çabadan kaçınmamalarını istiyorum." dedi.

Ulusal basına göre Takaiçi'nin, hafta başında depremden etkilenen Kumamoto eyaletini ziyaret etmesi planlanıyor.

Deprem

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Uki ve Hikawa bölgelerinde 28 Temmuz'da yerel saatle 16.27'de deprem meydana gelmişti.

10 kilometre derinlikte kaydedilen 7,1 büyüklüğündeki sarsıntı, yangınlar, yol ve köprü çökmeleri dahil eyalet genelinde geniş çaplı hasara yol açmıştı.

Kumamoto eyaletinde Nisan 2016'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 277 kişi yaşamını yitirmişti.

Dünyada deprem riski en yüksek ülkelerden biri olan Japonya, volkanlar ve okyanus çukurlarından oluşan "Pasifik Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.