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Dünya

Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeydoğusunda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme bağlı tsunami uyarısında bulunulmadı.

Ahmet Furkan Mercan   | 07.10.2021
Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Tokyo

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Tokyo metropolünün kuzeydoğusundaki Çiba eyaletinde deprem kaydedildi. 6,1 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 22.41'de ve yerin 80 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem Tokyo ve çevresindeki Kanagawa ve Saitama eyaletlerinde de hissedildi.

JMA, depreme bağlı tsunami uyarısında bulunmadı.

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