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Dünya

Japonya yüksek hız kapasiteli iletişim uyduları fırlattı

Japonya, yüksek hızda iletişim sağlayacak iki ayrı iletişim uydusu taşıyan H2A roketini uzaya gönderdi.

Ahmet Furkan Mercan   | 30.11.2020
Japonya yüksek hız kapasiteli iletişim uyduları fırlattı global.jaxa.jp

Mitsubishi Ağır Sanayi ve Japonya Hava-Uzay Ajansının (JAXA) geliştirdiği uyduları taşıyan H2A roketi, güneybatıdaki Kagoşima'daki Tanegaşima Uzay Merkezinden fırlatıldı.

30 dakika sonra 300 kilometre irtifada taşıyıcısından ayrılan uyduların, önceki modelden 9 kat fazla çalışma süresi kapasitesiyle, yüksek hızda bilgi ve fotoğraflar servis edecek.

Fırlatılışa dair açıklamada bulunan Başbakan Suga Yoşihide, "Uyduları, ulusal güvenliğimiz ve kriz idaremizi güçlendirmek için tam kapsamıyla kullanacağız." dedi.

JAXA da uyduların, hem daha esnek hem de daha uzun süreli iletişim kapasitesine sahip olacağını bildirdi.

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