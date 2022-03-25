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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Japonya, Ukrayna ile komşularına 100 milyon dolarlık insani yardım gönderecek

Japon hükümeti, Ukrayna ile bu ülkeye yardım eden komşularına 100 milyon dolarlık insani yardım göndereceğini bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan   | 25.03.2022
Japonya, Ukrayna ile komşularına 100 milyon dolarlık insani yardım gönderecek

Tokyo

Brüksel'de düzenlenen G7 Liderler Zirvesinde konuşan Başbakan Kişida Fumio, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın etkilerine değindi.

Savaşın dünyayı "uluslararası düzenin tehlikeye girdiği tarihi bir dönemece" getirdiğini belirten Kişida, uluslararası toplumun bu durumla "dayanışma halinde ve kararlılıkla baş etmesi gerektiğini" kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşının küresel ekonomiye etkisine işaret eden Kişida, savaşın enerji ve gıda fiyatlarının yükselişine yol açtığını dile getirerek, ekonomilerin desteklenmesi ve enerji güvenliği için G7'nin ortak çalışması gerektiğini savundu.

Kişida, Rusya'nın açtığı savaş karşısında Ukrayna'ya ve Ukrayna'ya yardım eden komşu ülkelere, 100 milyon dolarlık insani yardım göndereceklerini açıkladı.


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