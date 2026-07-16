Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında davetli olarak geldiği Türkiye'de balık-ekmek yediği anlara ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Japonya Savunma Bakanı Koizumi'den İstanbul'da "uskumru sandviç" paylaşımı Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında davetli olarak geldiği Türkiye'de balık-ekmek yediği anlara ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Bakan Koizumi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İstanbul sahilinde uğradığı balık-ekmek teknesinden videolu paylaşımda bulundu.

Koizumi paylaşımında, zirve kapsamında Türkiye'de yoğun bir dört gün geçirdiğini belirterek, İstanbul'da, Türk mutfağının "özel bir lezzeti uskumru sandviç"ini deneyimlediğini bildirdi.

Sahil gezisi hakkında "Türk halkının sıcaklığını gerçekten hissettiğim bir an oldu" diyen Koizumi, paylaştığı videoda da olay örgüsünü yazılı olarak anlattı.

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Japon Bakan, Türkiye'de 1 yıldır görevli Japonya Savunma Bakanlığı Ataşesi Albay Saito'nun tavsiyesi ve rehberliğiyle, Türkiye'de yabancı yöresel yemekleri ilk kez deneyimlediğini bildirdi.

Koizumi, "Uçuşlar arasındaki zamanı değerlendiriyoruz. Deniz melteminin kokusunu taşıyan, yerel halkın sevdiği popüler bir dükkan. Derya Balık Ekmek. Uzaktan demirlemiş seyyar yemek tezgahından nefis bir uskumru kokusu yayılıyor." ifadelerini kullandı.

Bol soğanlı bir "Yarım Balık Sandviç" sipariş ettiğini ve içindeki miktarı "inanılmaz" şeklinde nitelendiren Koizumi, hem işletmeci personel hem de diğer müşteriler tarafından sıcak karşılandığını kaydetti.

Koizumi, "(Japonya) Savunma Bakanlığı personeliyle Türk yemek kültürünü deneyimleme fırsatı buldum. Tam bir mutluluk anıydı. Albay Saito'ya rehberliği için teşekkürler." ifadesini kullandı.