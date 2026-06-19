Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro'nun temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi marjındaki etkinliklere katılmak için Türkiye'ye resmi bir ziyaret planladığı bildirildi.

Japonya Savunma Bakanı Koizumi, NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelecek Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro'nun temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi marjındaki etkinliklere katılmak için Türkiye'ye resmi bir ziyaret planladığı bildirildi.

Japan Today gazetesinin haberine göre, Japonya'nın NATO üyesi olmamasına rağmen planlanan söz konusu ziyaret, ülkenin Transatlantik İttifak ve müttefikleriyle güvenlik alanında artan işbirliğine işaret ediyor.

Japonya Savunma Bakanı Koizumi'nin 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında ittifak ile ilişkili toplantılara katılması ve üye ülkelerin savunma bakanlarıyla ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Görüşmelerde, bölgesel güvenlik sorunları ve savunma işbirliğinin ele alınması öngörülüyor.

Japonya son yıllarda NATO ile siber savunma, deniz güvenliği, yeni teknolojiler ve Ukrayna'ya destek gibi alanlarda işbirliğini istikrarlı bir şekilde genişletti.

Tokyo ve NATO, Avro-Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerindeki güvenlik gelişmelerinin giderek daha bağlantılı hale geldiğini defalarca vurguladı.

Japonya, Ocak 2025'te Belçika'nın başkenti Brüksel'de kendi bağımsız NATO Diplomatik Temsilciliğini kurarak İttifak'la olan kurumsal bağlarını resmiyete dökmüştü.