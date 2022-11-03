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Dünya

Japonya, Kuzey Kore'nin fırlattığı bir füzenin Pasifik Okyanusu'na düştüğünü duyurdu

Ahmet Furkan Mercan   | 03.11.2022
Japonya, Kuzey Kore'nin fırlattığı bir füzenin Pasifik Okyanusu'na düştüğünü duyurdu

Tokyo
Japonya, Kuzey Kore'nin fırlattığı bir füzenin Japon toprakları üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düştüğünü duyurdu.

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