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Dünya

Japonya Kovid-19'a karşı ihtiyat akçesinden 1,14 trilyon yen kullanacak

Japonya’da Başbakan Suga Yoşihide kabinesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında mevcut mali yıl ihtiyat akçesi bütçesinden 1,14 trilyon yen (10,87 milyar dolar) kullanacak.

Ahmet Furkan Mercan   | 09.02.2021
Japonya Kovid-19'a karşı ihtiyat akçesinden 1,14 trilyon yen kullanacak

Tokyo

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Suga kabinesi, Kovid-19’a karşı ülke geneli 10 eyalette 7 Mart’a kadar uzatılan olağanüstü hal (OHAL) uygulamasında ticari işletmelere finansal desteği artırma kararı verdi.

Bu kapsamda martta sona erecek 2020 mali yıl ihtiyat bütçesinden 1,14 trilyon yen (10,87 milyar dolar) değerinde fon kullanılacak.

Yerel idarelere aktarılacak 880,2 milyar yen (8,39 milyar dolar) değerindeki fon ile ticari işletmeler finansal yardımlarla beslenecek.

Salgın önlemlerine uyum gösteren restoranlar dahil ticari işletmelere günlük 60 bin yen (572 dolar) değerinde sübvanse verilecek.

Restoranlara el havluları ile yemek çubukları tedarik eden işletmelere toplamda 249 milyar yen (2,37 milyar dolar) ayrılacak.

OHAL’in uygulamadan kaldırılması sonrası salgına karşı PCR testlerinin sürdürülmesi için 8,1 milyar yen (77,2 milyon dolar) tahsis edilecek.

7 Ocak’ta önce Tokyo ve çevre eyaletlerde, sonraki hafta da ülke genelinde 11 eyalette OHAL ilan edilmiş ve 7 Şubat’a kadar uygulanması planlanmıştı.

Uygulama geçen hafta ülke genelinde 10 eyalette 7 Mart'a kadar uzatılmıştı.

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