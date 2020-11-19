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Dünya, Koronavirüs

Japonya Kovid-19 vakalarının artış hızına karşı 'maksimum uyarıda'

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son günlerdeki artış hızına karşı ülkesinin "maksimum uyarı" durumunda olduğunu söyledi.

Ahmet Furkan Mercan   | 19.11.2020
Japonya Kovid-19 vakalarının artış hızına karşı 'maksimum uyarıda' Fotoğraf: David Mareuil/AA

Tokyo


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide gazetecilere yaptığı açıklamada, dün ülke genelinde yeni 2 bin 201 Kovid-19 vakasının saptanması sonrası Japonya'nın "teyakkuz" durumunda olduğunu belirtti. 

Geçen haftadan beri Kovid-19 yeni vaka sayısının artışına dikkati çeken Suga, virüsün yayılım hızının ve enfeksiyon riskinin düşürülmesi amaçladıklarını söyledi.

"En yüksek uyarı düzeyinde olduğumuzun farkındayız." diyen Suga kapalı, kalabalık ve yakın temaslı lokasyonlardan kaçınılması ve maske giyilmesi gerektiğini dile getirdi.

Suga, "Temel önlemlerin tam anlamıyla uygulanmasını talep ediyoruz. İş saatlerinin kısıtlanması konusunda yerel idarelere destek vereceğiz." dedi.

Hükümete bağlı Kovid-19 uzman heyetinin yarın açıklanacak tavsiye kararının beklendiğini kaydeden Suga, Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi ve Sağlık Bakanı Tamura Norihisa’ya ilave tedbirler alınmasına yönelik talimat verdiğini söyledi.

"Yayılıyor" ikazı

Dün yeni 493 Kovid-19 vakasının saptandığı başkent Tokyo’da, salgının başlangıcından beri kent geneli günlük yeni vaka artışının en yüksek seviyesi kaydedildi.

Heyet kararı sonrası, Eylül’de Tokyo’da "Yayılmaya başlıyor” ikazının yapıldığı 3. seviyesine indirilen uyarı düzeyi, "Yayılıyor" ikazının yapıldığı 4. seviyeye yeniden yükseltilebilir.

Ülke geneli Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 201 artarak 124 bin 256’ya, ölü sayısı 13 artışla 1946’ya yükseldi.

Vakalar Tokyo’da 35 bin 722’ye, Osaka’da 16 bin 36’ya, Kanagawa’da 10 bin 574’e, Aiçi’de 8 bin 55’e, Saitama’da 7 bin 119’a, Hokkaido’da 6 bin 113’e, Çiba’da 5 bin 988’e çıktı.

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