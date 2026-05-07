Japonya, karmaşıklaşan güvenlik ortamına karşı ulusal istihbaratı merkezileştirecek Japonya hükümetinin, giderek karmaşıklaşan güvenlik ortamı karşısında kurumlar arası istihbarat entegrasyonu ve kapasitelerinin güçlendirilmesi için yeni "ulusal istihbarat bürosu" (NIB) kuracağı bildirildi.

Yomiuri gazetesinin kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Tokyo hükümeti, Japonya çevresinde giderek karmaşıklaşan güvenlik ortamına karşı ulusal istihbaratı merkezileştirmeyi hedefliyor.

Buna göre, Başbakan Takaiçi Sanae kabinesindeki "İstihbarat ve Araştırma Ofisi"nin görev kapsamı, temmuzda geliştirilerek yeni bir ulusal düzeyli ve birleşik istihbarat bürosuna dönüştürülecek.

Yaklaşık 700 personelle faaliyete geçmesi planlanan ve kurumlar arası istihbarat entegrasyonunun hedefleneceği yeni büroda, yapay zeka ve siber güvenlik uzmanlarının işe alınması için sınavlar düzenlenecek.

Böylelikle Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Polis Teşkilatı arasında dağılan istihbarat tek merkezden yönetilecek. Ulusal basında yeni büronun liderliğine Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru'nun tayin edileceği iddia edildi.

Kihara, daha önce konuya ilişkin açıklamasında, hükümetin, doğru karar ve yüksek kaliteli bilgi için kabine kurumları arasında istihbarat entegrasyonunu ve kapasitesinin güçlendirilmesini hedeflediğini belirtmişti.