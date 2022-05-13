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Dünya

Japonya, jeopolitik risklere karşı "ekonomi güvenliği" yasasını kabul etti

Japonya'da meclis, Rusya ve Çin bağlantılı jeopolitik riskler karşısında, ülkenin ekonomik güvenliğini korumayı ve bu sahada istikrarı sağlamayı hedefleyen tasarıyı kanunlaştırdı.

Ahmet Furkan Mercan   | 13.05.2022
Japonya, jeopolitik risklere karşı "ekonomi güvenliği" yasasını kabul etti

Tokyo

Japonya Danışman Meclisi (Sangiin), Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü saldırıların oluşturduğu "belirsizlik ortamı" ile yükselen teknoloji alanında Çin'in "rekabetçi yaklaşımlarına" karşı ekonomi güvenliği yasasını kabul etti.

Bu kapsamda hükümete, siber saldırı dahil tehditlere karşı önlem amacıyla yarı iletken, tıbbi ilaç, telekomünikasyon sektörlerindeki belli ürünlerin tedarikçilerini soruşturabilme yetkisi verildi.

Kamu-özel iş birliği yoluyla yapay zeka dahil son teknolojilerin geliştirilmesinin kolaylaştırılması amacıyla federasyon kurulacak. Bu federasyon, hükümet destekli düşünce kuruluşlarından deniz aşırı enformasyon desteği alacak.

Öte yandan yeni yasa kapsamında, halka açılmamış patent bilgi ve süreçlerini kamuoyuna sızdıranlara yönelik 2 yıl hapis ile 1 milyon yene (7 bin 670 dolar) kadar para cezası verilebilecek.

Japon hükümetinde Ekonomi Güvenliğinden Sorumlu Kabine Üyesi Kobayaşi Takayuki, "halkın geçimini korumak adına önemli" şeklinde nitelediği karara ilişkin, "ekonomik faaliyetlerin özgürlüğünü ve öngörülebilirliğini hedefliyoruz." dedi.


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