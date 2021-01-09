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Dünya

Japonya ile Brezilya, Amazonlardaki biyoçeşitliliği koruyacak mutabakat muhtırası imzaladı

Japonya ile Brezilya arasında Amazon ormanlarındaki biyoçeşitliliğin korunmasını kapsayan mutabakat muhtırası imzalandı.

Ahmet Furkan Mercan   | 09.01.2021
Japonya ile Brezilya, Amazonlardaki biyoçeşitliliği koruyacak mutabakat muhtırası imzaladı

Tokyo

Dış ziyaret turu kapsamında Brezilya'ya giden Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, mevkidaşı Ernesto Henrique Fraga Araujo ile görüştü.

Çevre koruma ve dijital ekonomiye yönelik iş birliğinin koordine edilmesi vurgusunun yapıldığı görüşmede, Amazon ormanlarındaki biyoçeşitliliğin korunmasını kapsayan mutabakat muhtırası imzalandı.

Motegi, Brezilya Devlet Başkanı Jair Messias Bolsonaro tarafından da kabul edildi. Görüşmede iki ülke arasında karşılıklı ticari yatırımların güçlendirilmesi ele alındı.

Kyodo ajansına göre, görüşmede Brezilya genelinde faaliyet gösteren Japon firmaların yatırım çevrelerinin geliştirilmesi ve fırsatların artırılmasına yönelik mutabakata varıldı.

Motegi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle temmuza ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarına yönelik Bolsonaro'nun desteğini aldı.

Kıtada sırasıyla Meksika, Uruguay, Arjantin ve Paraguay'ı ziyaret eden Japon Dışişleri Bakanı'nın, Afrika'da Senegal ve Kenya'ya gitmesi bekleniyor.

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