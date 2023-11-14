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Dünya

Japonya hükümeti, Orta Doğu'daki krizin çözümünde rol üstlenmeyi istiyor

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, ülkesinin, Orta Doğu'daki krizin çözüme kavuşturulmasında rol üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.

Ahmet Furkan Mercan  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
Japonya hükümeti, Orta Doğu'daki krizin çözümünde rol üstlenmeyi istiyor

Tokyo

Bakan Kamikawa, devlet televizyonu NHK'ya verdiği röportajda, geçen hafta liderlik ettiği, Tokyo'daki G7 Dışişleri Bakanları toplantısındaki çağrıya değindi.

Kamikawa, G7 toplantısında, bölgedeki "sivillere insani yardımların ulaştırılması için Gazze'de çatışmalara insani ara verilmesi çağrısı" yaptıklarını anımsattı.

Çocuk, kadın ve yaşlılar dahil sivillerin büyük ölçüde acı çektiğini belirten Kamikawa, "Gazze'ye yardım ulaştırmanın zamana karşı bir yarış olduğunu" söyledi.

Japon Bakan, ülkesinin, başından beri, uluslararası insancıl hukuka uyum gösterilmesi ve tansiyonun bir an önce düşürülmesi çağrısında bulunduğunu vurguladı.

Krizin çözülmesinde ülkesinin rol üstlenebileceğini söyleyen Kamikawa, insani durumun daha kötüleşmesini önlemek için "ivedi hamle" gerektiğini kaydetti.

Bakan Kamikawa, "İsrail ya da Arap milletleriyle gerginliğimiz bulunmadığı için Japonya'nın bu konuda eşsiz bir rol üstlenebileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

"İki devletli çözüm" mesajı

Kamikawa, bu ay başında Batı Şeria'da, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüşmesinde, Japonya'nın, Gazze'ye 65 milyon dolarlık insani yardım göndereceğini bildirmişti.

Kamikawa, hükümet temsilcileriyle, geçen ay Mısır'da düzenlenen ve Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı "Kahire Barış Zirvesi"ndeki konuşmasında "kararlılık" mesajı vermişti.

Japon Bakan, "Japonya, Filistin'in 'güven inşasını ve ekonomik açıdan kendine yeterli olmasını' desteklemekte. Japonya'nın Filistin'e olan kararlılığı asla değişmeyecek." ifadesini kullanmıştı.

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