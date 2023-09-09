Japonya, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nda rol üstlenecek
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesinin Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa'yı birbirine bağlayacak yeni ekonomi ve altyapı koridoru projesinde rol üstleneceğini bildirdi.
Tokyo
Başbakan Kişida, Hindistan'ın ev sahipliğinde 18. G-20 Liderler Zirvesi marjında düzenlenen "Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı (PGII) " başlıklı oturumda konuşma yaptı.
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Ülkesinin Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa'yı birbirine bağlayacak yeni ekonomi ve altyapı koridoru projesinde rol üstleneceğini söyleyen Kişida, Japonya'nın, partner ülkelerin ekonomik gelişimlerini desteklemek amacıyla altyapı yatırım projelerine öncülük ettiğini belirtti.
Kişida yeni ekonomi ve altyapı koridoru projesi sayesinde ulaşım altyapısı, dijital bağlantısallık, deniz işbirliği, tedarik zincirleri gibi alanlarda işbirliğini güçlendireceklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.