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Dünya

Japonya, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nda rol üstlenecek

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesinin Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa'yı birbirine bağlayacak yeni ekonomi ve altyapı koridoru projesinde rol üstleneceğini bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Japonya, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nda rol üstlenecek

Tokyo

Başbakan Kişida, Hindistan'ın ev sahipliğinde 18. G-20 Liderler Zirvesi marjında düzenlenen "Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı (PGII) " başlıklı oturumda konuşma yaptı.

  • G20 Liderler Zirvesi başladı
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  • G20 bildirisi: (Rusya-Ukrayna savaşı) Nükleer silahların kullanılması ya da kullanma tehdidi kabul edilemez

Ülkesinin Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa'yı birbirine bağlayacak yeni ekonomi ve altyapı koridoru projesinde rol üstleneceğini söyleyen Kişida, Japonya'nın, partner ülkelerin ekonomik gelişimlerini desteklemek amacıyla altyapı yatırım projelerine öncülük ettiğini belirtti.

Kişida yeni ekonomi ve altyapı koridoru projesi sayesinde ulaşım altyapısı, dijital bağlantısallık, deniz işbirliği, tedarik zincirleri gibi alanlarda işbirliğini güçlendireceklerini kaydetti.

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