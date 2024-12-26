Dolar
35.27
Euro
36.77
Altın
2,623.97
ETH/USDT
3,428.00
BTC/USDT
97,937.00
BIST 100
9,994.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japonya Hava Yollarının sistemine düzenlenen siber saldırı sonucu bazı uçuşlar ertelendi

Japonya Hava Yolları (JAL), dahili ve harici sistemlerini birbirine bağlayan ağa yönelik siber saldırı nedeniyle bazı uçuşların ertelendiğini duyurdu.

Salih Okuroğlu  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Japonya Hava Yollarının sistemine düzenlenen siber saldırı sonucu bazı uçuşlar ertelendi

Ankara

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, JAL'dan yapılan açıklamada, dahili ve harici sistemleri birbirine bağlayan ağa siber saldırı yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, siber saldırı sonucu en az 24 iç hat uçuşunun yaklaşık 1 saat geciktiği ve bazı uluslararası uçuşların da bundan olumsuz etkilendiği kaydedildi.

Bu kapsamda sorunların başlamasından sonra bilet satışlarının durdurulduğu ifade edilen açıklamada, siber saldırıyla mücadele etmek için çalışıldığı aktarıldı.

Açıklamada, siber saldırının uçuşlar üzerinde daha büyük bir etkisi olabileceği ancak tehlikeye girdiğine inanılan sistemin geçici olarak kapatılabildiği belirtildi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, yaptığı açıklamada, JAL'dan, saldırıdan etkilenen müşterilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için sistemlerindeki sorunu mümkün olan en kısa sürede düzeltmeleri talebinde bulunduklarını belirtti.

Öte yandan, Japonya'daki diğer hava yollarının sistemlerinde herhangi bir sorun yaşanmadığı bildiriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında
İLBANK'ın destek verdiği Gediz'deki GES ile yılda 3 bin 368 ton karbon salınımı önleniyor
İkinci el araçlarda 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi 1 Temmuz 2025'e kadar uzatıldı
Türkiye ve dünya gündemi
"Çengel-14 ve Çengel 15" operasyonlarında 136 bin 904 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

Benzer haberler

Japonya Hava Yollarının sistemine düzenlenen siber saldırı sonucu bazı uçuşlar ertelendi

Japonya Hava Yollarının sistemine düzenlenen siber saldırı sonucu bazı uçuşlar ertelendi

Japon bankası, müşteri kasalarından çalınan milyonlarca dolar için özür diledi

Almanya'da en az 3 günlük acil durum malzemesi stoklanması önerildi

Türkiye-Japonya ilişkilerinin 100. yılı kapsamında "Tasarımda Kültürel İzlenimler Sergisi" düzenlendi

Türkiye-Japonya ilişkilerinin 100. yılı kapsamında "Tasarımda Kültürel İzlenimler Sergisi" düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet