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Dünya

Japonya, füze geliştiren ve deneyen Kuzey Kore'ye yaptırım listesini genişletti

Japon hükümeti, nükleer ve füze deneme ile geliştirme programlarını sürdüren Kuzey Kore'ye yaptırımları genişletti.

Ahmet Furkan Mercan   | 01.04.2022
Japonya, füze geliştiren ve deneyen Kuzey Kore'ye yaptırım listesini genişletti

Tokyo

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin Kuzey Kore'ye karşı onayladığı yaptırım listesine değindi.

Yaptırımları "Kuzey Kore ile süren sorunların çözüme kavuşturulması için Japonya'nın adımları" olarak niteleyen Matsuno, Pyongyang'a da "somut adım atması" çağrısı yaptı.

Danışman Meclisi (Sangiin) oturumundaki konuşmasında yeni yaptırımlardan bahseden Başbakan Kişida Fumio, "Ülkemizin barış ve güvenliğini sağlarken, aynı zamanda gidişatın izlenmesi için tüm çabayı göstereceğiz." dedi.

Yeni yaptırımlar kapsamında, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze geliştirme programlarına dahiliyeti saptanan, bulunan 6 Kuzey Kore ve 3 Rus vatandaşı ile 4 Rus kuruluşunun mal varlığı donduruldu.

Kuzey Kore 24 Mart'ta "yeni tip" şeklinde nitelediği kıtalararası balistik füze denediğini duyurmuştu. Japonya, söz konusu füzenin ulusal münhasır ekonomik bölgesine düştüğünü teyit etmişti.

Öte yandan Tokyo-Pyongyang arasındaki, Kuzey Kore'ye ait unsurların 1970-80'lerde alıkoyduğu Japon vatandaşlarına yönelik sorun sürüyor. Japonya toplam 17 vatandaşının alıkonulduğunu, şimdiye dek bunların 5'inin geri dönebildiğini beyan ediyor.

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