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Dünya

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi: Çin'in yayılmacı politikalarını endişeyle izliyoruz

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde Çin'in yayılmacı politikalarını endişeyle izlediklerini söyledi.

Ahmet Furkan Mercan   | 10.09.2020
Japonya Dışişleri Bakanı Motegi: Çin'in yayılmacı politikalarını endişeyle izliyoruz

Tokyo

Çevrim içi düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) 53. Dışişleri Bakanları Sanal Toplantısı'nda konuşan Bakan Motegi, bölgesel sorunlara değindi.

Çin'in yayılmacı politikalarının endişeyle takip edildiğini kaydeden Motegi, "Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde statükoyu tek taraflı değiştirme girişimleri artarak devam ediyor." dedi.

Bu durumun bölgedeki tansiyonu yükselttiğini kaydeden Motegi, Çin'in bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik uygulanması çağrısı yaptığı "davranış kodlarına" yönelik de "Üçüncü ülkelerin haklarını ihlal etmemeli ve Birleşmiş Milletler Deniz Yasası Sözleşmesine (UNCLOS) uygun olmalı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Motegi, Kuzey Kore sorununa ilişkin, ABD-Kuzey Kore iletişiminin kuvvetlendirilmesi ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının tam kapsamlı uygulanması gerektiğini söyledi.

Hong Kong'daki konjonktürün de endişeyle takip edildiğini dile getiren Motegi, istikrar ve demokrasinin "tek ülke iki sistem" altında geliştirilmesini vurguladı.

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Japonya Dışişleri Bakanı Motegi: Çin'in yayılmacı politikalarını endişeyle izliyoruz

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi: Çin'in yayılmacı politikalarını endişeyle izliyoruz