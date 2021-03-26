Japonya’da Kovid-19'un etkisiyle bir yılda 1200'den fazla işletme iflas etti
Japonya’da yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle Şubat 2020'den bu yana 1200'den fazla işletme iflas etti.
Tokyo
Kamu yayıncısı NHK’nin haberine göre, Teikoku Databank Şubat 2020’den beri iflas ve adli tasfiye başvurusu yapan şirketleri incelemeye aldı.
Buna göre ülke genelinde iflas eden 1200'den fazla işletme arasında ilk sırada 195 firmayla yeme içme sektörü bulunuyor.
Son bir yılda 104 inşaat firması, 84 turizm konaklama firması battı.
İflas eden firmaların 287'si başkent Tokyo'da, 113'ü Osaka'da ve 69'u Kanagawa eyaletinde hizmet veriyordu.
Japonya'dan ABD'ye "Doğu Denizi değil Japon Denizi tabirini kullan" talebi
Öte yandan Japonya, dün Kuzey Kore'nin iki balistik füze fırlattığı bölgeyi "Doğu Denizi" olarak tanımlayan ABD'den, bunun yerine "Japon Denizi" tabirini kullanmasını talep etti
Kabine Baş Sekreter Yardımcısı Sakai Manabu, düzenlediği basın toplantısında, ABD İndo-Pasifik Komutanlığının (USPACOM) füzelerin fırlatıldığını duyurduğu açıklamasındaki "Doğu Denizi" ifadesinin değiştirilmesini istedi.
Tabirin "uygun olmadığını" belirten Sakai, konuya ilişkin talebi Washington yönetimine ilettiklerini kaydetti.
Sakai, "Bu konuda ülkemizin pozisyonu, Japon Denizi ifadesinin tek ve uluslararası yerleşik isim olduğudur." ifadelerini kullandı.
Kyodo ajansının haberine göre, USPACOM Halkla İlişkiler Subayı Yüzbaşı Mike Kafka, füzelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Doğu Denizi" ifadesini kullanmıştı.
Japonya Başbakan Suga Yoşihide, Kuzey Kore'nin dün sabah yerel saatle 07.04 ile 07.23'te fırlattığı iki ayrı balistik füzenin Japonya kara suları dışına düştüğünü açıklamıştı.
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