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Dünya

Japonya Carlos Ghosn konusunda Lübnan'dan daha fazla iş birliği istedi

Japonya, ev hapsinde tutulduğu Tokyo'dan Beyrut'a kaçan Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn hakkında Lübnan'dan daha fazla iş birliği talep etti.

Mahmut Geldi   | 07.01.2020
Japonya Carlos Ghosn konusunda Lübnan'dan daha fazla iş birliği istedi

Beyrut

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Japonya'nın Beyrut Büyükelçisi Okubo Takeshi'yi başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Selim Cureysati ve Emniyet Genel Müdürü Abbas İbrahim'in de katıldığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra geçen hafta ev hapsinde tutulduğu Japonya'nın başkenti Tokyo'dan Lübnan'a kaçmayı başaran Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn konusu ele alındı.

Büyükelçi Okubo, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Ghosn'a yönelik bakış açılarını ilettiklerini ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkileri korumak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyleyen Okubo, "Japonya halkı ve hükümetinin, Carlos Ghosn davasında ciddi endişeler taşıdığını aktardık. Özellikle de Japonya'dan çıkışı ile Lübnan'a giriş usulüne dikkati çektik. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, sıcak ilişkilerimizin olumsuz etkilenmemesi için bu konuda daha fazla iş birliği talep ettim." diye konuştu.

Öte yandan, Lübnan Adalet Bakanı Albert Serhan, Ghosn olayıyla ilgili ülkenin resmi haber ajansı NNA'ya konuştu.

Interpol'un Ghosn hakkında kırmızı bülten çıkardığını hatırlatan ve bu doğrultuda Lübnan'daki ilgili kurumların işlem başlatacağını aktaran Serhan, Carlos Ghosn'un eşi Carole Ghosn'ın tutuklanmasına dair Lübnan'a henüz bir verinin ulaşmadığını kaydetti.

Japon haber ajansı Kyodo, bugün, Tokyo Başsavcılığı Özel Soruşturma Birimi'nin Carole Ghosn için "yalancı tanıklık" suçlamasıyla Tokyo Bölge Mahkemesi'nden yakalama kararı çıkardığını bildirmişti.

Carole Ghosn, nisan ayında, eşinin "güveni suistimal"le suçlandığı davadaki tanıklığı sırasında mahkemeye yalan ifade vermekle suçlanıyor.

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