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Dünya

Japonya Başbakanı Suga'dan Kovid-19'a karşı iş dünyasına 'evden çalışın' çağrısı

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ülkenin en büyük iş lobisine "evden çalışın" çağrısı yaptı.

Ahmet Furkan Mercan   | 19.08.2021
Japonya Başbakanı Suga'dan Kovid-19'a karşı iş dünyasına 'evden çalışın' çağrısı

Tokyo

Salgına karşı olağanüstü halin (OHAL) 12 Eylül'e uzatılması sonrası Suga, Japonya İş Federasyonu (Keidanren) Başkanı Tokura Masakazu ile görüştü.

Günlük vaka seyrinin yükselişine dikkati çeken Suga, trendin düşürülmesi için iş yerine gidip gelen kişi sayısının yüzde 70 azaltılmasını istedi.

Suga, "Evden çalışma etkili bir karşı tedbir. Uygulamak bazı sektörlerde zor olabilir. Ancak iş birliği yapmanızı rica ediyorum." dedi.

Japonya’da salgınının başından beri en yüksek sayıda günlük vaka dün saptandı. Son bir günde ülke geneli vaka sayısı dün ilk kez 23 bini geçti.

Vaka sayısının 23 bin 917 artarak 1 milyon 207 bin 309’a yükseldiği ülke genelinde 1716 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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