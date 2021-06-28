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Dünya, Koronavirüs

Japonya Başbakanı Suga, Tokyo'da artan Kovid-19 vakalarına karşı hükümetin ihtiyatlı olduğunu belirtti

Japonya Başbakanı Suga Yoshihide, 2020 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak başkent Tokyo’da artış gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı hükümetin ihtiyatlı olduğunu vurguladı.

Barış Kahraman   | 28.06.2021
Japonya Başbakanı Suga, Tokyo'da artan Kovid-19 vakalarına karşı hükümetin ihtiyatlı olduğunu belirtti

Ankara

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre,  Japonya Başbakanı Suga Yoshihide, bir aydan az süre kalan Tokyo Olimpiyatları ile ilgili önlemler hakkında bilgi almak üzere bulunduğu Haneda Havalimanında gazetecilere açıklama yaptı.

Başbakan Suga açıklamasında, "Son derece ihtiyatlı olarak Kovid-19’a karşı önlemleri uygulamaya devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Suga ayrıca, gerekli olması halinde yeni adımların atılması için hızlı davranılacağının da altını çizdi.

Atılacak yeni adımların, 20 Haziran’da sona eren olağanüstü halin (OHAL) yeniden uygulamaya konulmasıyla ticari faaliyetler kapsamında uygulanan yarı olağanüstü hal durumunun genişletilmesini içerebileceği belirtildi.

Havalimanı çalışanlarının aşılanması için oluşturulan alanları da ziyaret eden Suga, "Durumu yakından inceleyeceğiz ve mümkün olduğunca çok kişinin aşı olmasını sağlayacağız." dedi.

Uganda Olimpiyat Komitesi üyesi bir kişinin, 19 Haziran’da Tokyo’daki Narita Havalimanına ulaştıktan sonra test sonucunun pozitif çıkması üzerine ülkenin virüse karşı sınır önlemleri inceleme altına alınmıştı.

Olimpiyat organizasyon komitesi yetkilileri, olayın ardından daha katı Kovid-19 yönergelerine ihtiyaç olduğunu dile getirmişti.

OHAL'in sona ermesinin ardından vaka sayılarında artış görüldü

Ülkede, Kovid-19 salgını nedeniyle başkent ile 8 eyalette uygulanan ve 31 Mayıs'ta sona ermesi öngörülen OHAL'in, üç hafta uzatılarak 20 Haziran'da sona ereceği duyurulmuştu.

Başkentte, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanmakta olan OHAL'in sona ermesinin ardından vaka sayılarında artış kaydedildi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Japonya'da salgının başından bu yana 794 bin 457 vaka tespit edildi.

Ülkede, bugüne kadar virüs tespit edilen 761 bin 912 kişi sağlığına kavuşurken, 14 bin 657 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ertelenen Tokyo Olimpiyatları

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Japonya Doktorlar Birliği Başkanı Ueyama Naoto, salgının 4. dalgası sebebiyle Tokyo Olimpiyatlarının iptal edilmesini istemişti.

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