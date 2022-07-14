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Dünya

Japonya Başbakanı Kişida, eski Başbakan Abe'nin ölümünden polisi sorumlu tuttu

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, eski Başbakan Abe Şinzo'nun ölümünden polisi sorumlu tuttu.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 14.07.2022
Japonya Başbakanı Kişida, eski Başbakan Abe'nin ölümünden polisi sorumlu tuttu

Tokyo

Kişida, 8 Temmuz'da seçim kampanyasında açık hava etkinliğinde konuşma yapan Abe'nin suikast sonucu öldürülmesinde güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu bildirdi.

Nara kenti Polis Müdürü Tomoaki Onizuka'da, Abe'nin korunmasında ve alınması gereken güvenlik önlemlerinde sorunlar olduğunun inkar edilemeyeceğini söylemişti.

Abe, 8 Temmuz'da ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.

Saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğü duyurulmuştu.

Japonya, en düşük silahlı suç oranına sahip ülke

2014'te silahlı saldırılarda sadece 6 kişinin hayatını kaybettiği Japonya, dünyada en düşük silah bağlantılı suç oranına sahip ülkelerin başında geliyor.

Japonya'da silah alabilmek için yazılı sınavların yanı sıra atış testlerinden de yüksek başarıyla geçilmesi gerekiyor.

Ruhsatlı silah alımının zorlaştırıldığı ülkede, sağlık raporu ve uyuşturucu testlerine ilaveten herhangi bir suç ya da aşırılık eğilimi ihtimaline karşın da detaylı sabıka kaydı isteniyor.

Ülkede tabancalar doğrudan yasaklanırken, sadece av tüfeği ve havalı tüfeklere izin veriliyor.

Ayrıca silah ve mühimmatın nerede saklandığının polise bildirilmesi zorunlu tutulurken, polis, yılda bir kez silahları denetliyor. Silah ruhsat süresinin 3 yıl ile kısıtlandığı ülkede süre bitiminde aynı prosedürlerin yeniden tamamlanması isteniyor.

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