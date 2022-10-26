Dolar
18.61
Euro
18.65
Altın
1,669.30
ETH/USDT
1,538.90
BTC/USDT
20,669.00
BIST 100
3,976.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japonya, ABD ve Güney Kore'den nükleer deneme yapması halinde Kuzey'e "emsalsiz yanıt" mesajı

Japonya, ABD ve Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcıları, nükleer deneme yapması halinde, Kuzey Kore'ye "emsalsiz yanıt" verilmesi konusunda mutabık kaldı.

Ahmet Furkan Mercan   | 26.10.2022
Japonya, ABD ve Güney Kore'den nükleer deneme yapması halinde Kuzey'e "emsalsiz yanıt" mesajı

Tokyo

Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mori Takeo, Tokyo'da, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Cho Hyun Dong ile görüştü.

Görüşmede Bakan Yardımcıları, Japonya, ABD ve Güney Kore'nin, Kuzey Kore'nin bölgesel askeri tehditlerine karşı caydırıcılığın güçlendirilmesinde mutabakata vardı.

Diplomatlar, "uluslararası topluma ciddi ve açık tehdit" şeklinde niteledikleri Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarına karşı ortak hareket edilmesinde anlaştı.

Japon Dışişleri Bakan Yardımcısı Mori, düzenlenen ortak basın toplantısında, bölgesel güvenlik durumunun hızlı şekilde ciddileştiğini belirterek, "üç ülkenin iş birliğinin daha önemli hale geldiğini" ifade etti.

Mori, üç ülkenin, Rusya-Ukrayna krizinde "Moskova yönetiminin nükleer şantajlarına asla müsamaha gösterilmemesinde" fikir birliğine vardığını söyledi.

Güney Koreli Bakan Yardımcısı Chung, Kuzey'in yeni bir nükleer deneme yapması halinde "emsalsiz ölçekte yanıt" verilmesinde, Japonya, Güney Kore ve ABD'nin anlaştığını kaydetti.

ABD'li Bakan Yardımcısı Sherman da "pervasız ve bölgede istikrar bozucu" şeklinde nitelediği Kuzey Kore'den provokasyonlarını sürdürmekten vazgeçmesini istedi.

Sherman, Japonya ve Güney Kore'nin savunulmasında "nükleer, konvansiyonel ve füze savunma dahil askeri kapasitelerini" tam olarak kullanacaklarını yineledi.

Mori, Sherman ve Chung, Çin'in bölgesel nüfuzunu artırdığı Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde statükonun değiştirilmesi girişimlerine karşı çıktıklarını ifade etti.

Pyongyang yönetimi, 2022 başından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek farklı menzillerde 20'yi aşkın balistik füze denemesi gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik saldırının şüphelisi adliyede
İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da sahte pasaport operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
DSİ'nin araç filosuna 60 kamyon daha eklendi

Benzer haberler

Güney Kore'de ağustosta 41 yılın en düşük doğum ve en yüksek ölüm oranı kaydedildi

Güney Kore'de ağustosta 41 yılın en düşük doğum ve en yüksek ölüm oranı kaydedildi

Japonya, ABD ve Güney Kore'den nükleer deneme yapması halinde Kuzey'e "emsalsiz yanıt" mesajı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı ülkemize karşı hibrit savaş başlattı

Çin, Scholz'un ziyaretini ABD'ye karşı Avrupa ile iş birliği fırsatı olarak görüyor

Çin, Scholz'un ziyaretini ABD'ye karşı Avrupa ile iş birliği fırsatı olarak görüyor
ABD'de konut fiyatları ağustosta sert düştü

ABD'de konut fiyatları ağustosta sert düştü
ABD'den Japonya ve Güney Kore'nin savunulmasında 'nükleer dahil tüm kapasite' vurgusu

ABD'den Japonya ve Güney Kore'nin savunulmasında 'nükleer dahil tüm kapasite' vurgusu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet