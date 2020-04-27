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Dünya

Japon manga çizerinden İtalya'da tedavi gördüğü hastaneye vefa

Japon manga çizeri Matsumoto Leiji, açık artırmada 7 bin avroya satılan eserini, İtalya'da geçen kasımda tedavi gördüğü ve yeni tip koronavirüs salgınında tıbbi ekipman sıkıntısı yaşayan hastaneye bağışladı.

Ahmet Furkan Mercan   | 27.04.2020
Japon manga çizerinden İtalya'da tedavi gördüğü hastaneye vefa

Tokyo


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kyodo ajansının haberine göre, 82 yaşındaki manga çizeri Matsumoto Leiji, "Uzay Korsanı Kaptan Herlock" isimli eserini, kasım ayında İtalya'nın Torino kentinde tedavi gördüğü hastaneye bağışlayarak vefasını gösterdi.

Üzerinde İtalyanca "Her şey düzelecek" mesajının yer aldığı manga çiziminin bağışlanmasına ilişkin konuşan Matsumoto, tedavi gördüğü hastaneye şükranlarını sunmak ve karşılık vermek istediğini söyledi.

Hastane yönetimi de çizerin bağışının "asil bir ruhu" temsil ettiğini kaydederek, teşekkürlerini bildirdi.

Online müzayedede 7 bin avroya (52 bin 800 lira) satılan eserin geliriyle, salgında tıbbi ekipman sıkıntısı çeken hastaneye virüse karşı koruyucu ekipman tedarik edilecek.

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