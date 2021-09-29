Japon Denizi açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem
Japon Denizi açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tokyo
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, ülkenin batısındaki Japon Denizi açıklarında deprem kaydedildi.
6,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 17.37'de ve yerin 400 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Ajans, kıyı eyaletlerde hissedilen depreme ilişkin tsunami uyarısında bulunmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.