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Dünya

Japon Denizi açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem

Japon Denizi açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Furkan Mercan   | 29.09.2021
Japon Denizi açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem

Tokyo

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, ülkenin batısındaki Japon Denizi açıklarında deprem kaydedildi.

6,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 17.37'de ve yerin 400 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Ajans, kıyı eyaletlerde hissedilen depreme ilişkin tsunami uyarısında bulunmadı.

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