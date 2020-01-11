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Dünya

İyon Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 12 ölü

Yunanistan’ın batısındaki İyon Denizi’ndeki Paksu (Paxos) Adası açıklarında yaklaşık 50 düzensiz göçmenin bulunduğu tahmin edilen teknenin batması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mehmet Hatipoğlu   | 11.01.2020
İyon Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 12 ölü

Gümülcine

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Paksos Adası’nın güney batısına 13 mil uzaklıkta batan teknedeki göçmenlerin telefonla "112 Avrupa" acil hattını arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye giden arama kurtarma ekiplerinin 21 kişiyi kurtarırken, 12 kişinin cesedine ulaştığını duyurdu.

Teknede yaklaşık 50 düzensiz göçmenin bulunduğu tahmin edildiği belirtilen haberde, teknede kaç kişinin bulunduğunun kesin olarak bilinmemesi nedeniyle bölgede denizden ve havadan arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.


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