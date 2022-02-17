'İyilik Treni' yardım paketleri Afganistan'ın vilayetlerine gönderilmeye başlandı
AFAD koordinasyonunda Türkiye'deki bazı STK'ların desteğiyle temin edilen yardım malzemesini taşıyan "İyilik Treni"nin yardım paketleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere Afganistan'ın farklı vilayetlerine gönderilmeye başlandı.
Kabil
Ülkenin batısındaki Herat vilayetinde paketlenen İyilik Treni yardım malzemeleri, başkent Kabil, Gor, Badgis ve Nimruz vilayetlerine dualarla uğurlandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Uluslararası İnsani Yardım Grup Başkanı Burhan Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımların 34 vilayete ulaştırılacağını ifade ederek İyilik Treni'ne destek veren tüm STK'lere teşekkür etti.
Ankara'dan 27 Ocak'ta yola çıkan ve 750 ton insani yardım malzemesi taşıyan İyilik Treni, 7 Şubat'ta Türkmenistan sınırında bulunan Turgundi Sınır Kapısı üzerinden Afganistan'a giriş yapmıştı.
Yardım, gıda, kışlık giyim, tıbbi malzeme, tekerlekli sandalye, oyuncak, sağlık malzemesi gibi geniş çeşitliliğe sahip.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.