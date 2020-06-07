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Dünya

Ivanka Trump'ın üniversitede yapacağı mezuniyet konuşması Floyd tepkileri yüzünden iptal edildi

ABD'nin Kansas eyaletinde bir üniversite, ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın okulun mezuniyet töreninde video konferans ile yapacağı konuşmasını, babasının siyahi Amerikalı Floyd’un ölümü ve protestolara verdiği tepkiler üzerine iptal etti.

Betül Yürük   | 07.06.2020
Ivanka Trump'ın üniversitede yapacağı mezuniyet konuşması Floyd tepkileri yüzünden iptal edildi

New York

Wichita State Üniversitesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın protestocularla ilgili açıklamaları üzerine kızı Ivanka Trump'a konuşmacı olarak yaptığı daveti geri çekti. 

Üniversiteden yapılan açıklamada, George Floyd’un ölümüyle gündeme gelen ''sosyal adaletsizlik'' sorunları arasında bu davetin ''zamansız'' olduğu belirtildi.

''İptal kültürü ve bakış açısı ayrımcılığı akademik çevrelere aykırı bir durum''

Ivanka Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, konuşmasının iptal edilmesine tepki gösterdi. 

Trump, ''Kampüslerimiz ifade özgürlüğünün kalesi olmalı. İptal kültürü ve bakış açısı ayrımcılığı akademik çevrelere aykırı bir durum. Birbirimizi dinlemek artık her zamankinden daha önemli.'' değerlendirmesinde bulundu.


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