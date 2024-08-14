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Dünya

İtalya'nın Adriyatik kıyısında müsilaj sorunu ortaya çıktı

İtalya'nın doğusunda Adriyatik Denizi'ne kıyısı olan Rimini kentinin sahil şeridinde müsilaj sorununun baş gösterdiği bildirildi.

Barış Seçkin  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
İtalya'nın Adriyatik kıyısında müsilaj sorunu ortaya çıktı

Roma

Ulusal basında çıkan haberlerde, sahilleriyle ünlü Rimini kentinin kıyı kesiminin yoğun şekilde müsilaj ve fitoplanktonla kaplandığı belirtildi.

Müsilaj yoğunluğunun Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus İklim Değişikliği Servisinin uyduları tarafından çekilen fotoğraflarda da net şekilde görüldüğü kaydedildi.

Ülkede tam da tatil dönemi olarak bilinen haftada baş gösteren müsilaj sorunu sebebiyle tatilcilerin, deniz yerine yüzme havuzlarını ve su parklarını tercih ettikleri ifade edildi.

Bazı ziyaretçiler de sosyal medyaya koydukları videolarda, bütün bir yıl bekledikleri deniz tatilini Rimini sahillerindeki müsilaj ve fitoplankton yoğunluğundan yapamamaktan duydukları memnuniyetsizliği paylaştı.

Basına konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, hem deniz tabanında hem de yüzeyde biriken yoğun ve sümüksü bir madde olan müsilajın, son aylarda kaydedilen yüksek sıcaklıklar ve öncesindeki yoğun yağışlar nedeniyle oluştuğunu belirtti.

Ayrıca tatlı su oranındaki artışın Adriyatik Denizi’nin yüzeyinde tuzluluğu azalttığı ve müsilajın hızla çoğalması için ideal ortam yarattığı ifade edildi.

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