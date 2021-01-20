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Dünya

İtalyan yabancı savaşçı Türkiye ve İtalya'nın iş birliğiyle yakalandı

Suriye ve Irak'ta terör örgütü El-Kaide ile bağlantılı gruplarla savaşan 24 yaşındaki bir İtalyan vatandaşının, Türk ve İtalyan yetkililerinin iş birliği sonucu yakalanıp, ülkesine iade edildiği bildirildi.

Barış Seçkin   | 20.01.2021
İtalyan yabancı savaşçı Türkiye ve İtalya'nın iş birliğiyle yakalandı

Roma

İtalyan ANSA ajansının haberinde, 24 yaşındaki bir İtalyan vatandaşının, 2014'te Orta Doğu'ya giderek, Suriye ve Irak'ta terör örgütü El Kaide ile bağlantılı gruplarla savaştığı ve 2017'de hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkartıldığı belirtildi.

Haberde, söz konusu İtalyan yabancı savaşçının, Türk ve İtalyan yetkililerin iş birliği sayesinde Suriye'nin İdlib kentinde izi sürülerek yakalanıp tutuklandığı kaydedildi.

Yabancı savaşçının İtalyan yetkililere teslim olmayı talep ettiği ve bu doğrultuda Hatay'da İtalyan yetkililerce teslim alındığı aktarıldı.

Haberde söz konusu kişinin, şu an ülkesinde hapiste olduğu, Türk eşi ve 3 çocuğunun ise Türkiye'de kaldığı bildirildi.

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