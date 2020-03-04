Euro
6.77
Dolar
6.09
BIST 100
111,316.60
Altın
1,641.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Hatırla Hayal Et” adlı liseler arası ödül törenine katılıyor
logo
Dünya, Koronavirüs

İtalya'da yeni koronavirüs salgını nedeniyle okul ve üniversiteler kapatıldı

İtalya'da yeni koronavirüs salgını nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler bu ay ortasına kadar kapatıldı.

Barış Seçkin   | 04.03.2020
İtalya'da yeni koronavirüs salgını nedeniyle okul ve üniversiteler kapatıldı

Roma
İtalya'da yeni koronavirüs salgını nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler bu ay ortasına kadar kapatıldı. 

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Merkez bankaları koronavirüse karşı faiz silahını çekti
İdlib krizi: BM çıkmazda, AB için son şans
İdlib denkleminde İran'ın tavrı
Şili tarihi referanduma hazırlanıyor
Küresel büyüme koronavirüs tehdidi altında

Benzer haberler

İtalya'da yeni koronavirüs salgını nedeniyle okul ve üniversiteler kapatıldı

İtalya'da yeni koronavirüs salgını nedeniyle okul ve üniversiteler kapatıldı

Roma Büyükelçisi Esenli'den İtalya'daki vatandaşlara 'paniğe kapılmayın' çağrısı

Kovid-19'un İtalyan ekonomisini 'güçlü' şekilde etkilemesi bekleniyor

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 79'a yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 79'a yükseldi
Ukrayna’da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi

Ukrayna’da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi