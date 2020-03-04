İtalya'da yeni koronavirüs salgını nedeniyle okul ve üniversiteler kapatıldı
İtalya'da yeni koronavirüs salgını nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler bu ay ortasına kadar kapatıldı.
Roma
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