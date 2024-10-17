İtalya'da tezgahına "Gazze'de soykırımı durdurun" pankartı asan arıcıya ceza kesilmesi tepki çekti
İtalya'nın kuzeyindeki Desio kasabasında satış yaptığı tezgahın önüne "Gazze'nin bombalanmasını durdurun. Soykırımı durdurun" yazılı pankart asan arıcı Marco Borella'ya 430 avro ceza kesilmesi tepkilere yol açtı.
Roma
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, arıcı Borella, Desio kasabasında ürettiği balların satışını yaptığı tezgahın önüne pazartesi günü "Gazze'nin bombalanmasını durdurun. Soykırımı durdurun" yazılı pankart astı.
Jandarma ekipleri Borella'dan pankartı kaldırmasını istedi, bunu reddeden arıcıya izinsiz siyasi propaganda yaptığı gerekçesiyle 430 avro ceza kesildi.
Basına ve sosyal medyaya yansıyan bu durum tepki çekti.
Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İtalyan arıcının ceza almasına sert tepki gösterdi.
Albanese, X'ten yaptığı paylaşımda, "Bir İtalyan çiftçi Gazze bombalamasının/soykırımının sona ermesini istediği için para cezasına çarptırıldı. Bu, hayal edilemeyecek kadar şok edici. Apartheid'e karşı çıkan insanlara zulmetmenin Apartheid'in kendisi olduğunu unutmamalıyız. Bir ırkın diğerlerine hükmetmeye çalıştığı bir tür küresel Apartheid ile mi karşı karşıyayız?" ifadesini kullandı.
İtalya Temsilciler Meclisinin eski başkanı Laura Boldrini de X hesabından "Özgür bir vatandaşın barışçıl ve kimseye zararı olmayan fikrini ifade etmesini engelleme isteğiyle karşı karşıyayız ve bu kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.
İtalyan Yeşiller ve Sol İttifakı Milletvekili Nicola Fratoianni, X hesabından yaptığı paylaşımda, arıcı Borella'ya verilen cezanın Jandarma tarafından iptal edildiğini bildirdi.
Bu cezayı parlamentonun gündemine taşıyacağını belirten Fratoianni, "Görünen o ki jandarma, tezgahına Gazze'deki soykırıma karşı pankart asan arıcıya verilen cezayı iptal etti. Bu tedbirin saçma olduğu açıktı. Bunun neden olduğunu bilmek istiyoruz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.