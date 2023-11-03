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Dünya

İtalya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 kişi öldü, 1 kişi kayboldu

İtalya'da olumsuz hava koşulları sebebiyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Barış Seçkin  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
İtalya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 kişi öldü, 1 kişi kayboldu Fotoğraf: Carlo Bressan/AA

Roma

Batı Avrupa'yı etkisi altına alan Ciaran fırtınasının öncü etkileri İtalya'da da görülmeye başladı. Ülkede her geçen gün artan yağışlı ve fırtınalı hava, özellikle kuzeydeki Veneto ve Toskana bölgesinde hayatı olumsuz etkiliyor.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Toskana bölgesinde Prato'ya bağlı Montemurlo beldesinde 85 yaşındaki bir kişi, evinin zemin katında tamamen sular altında kalmış odada ölü bulundu. Kurtarma ekipleri, yaşlı adamın üst kata çıkamadığı için sel sularında boğulduğunu öne sürdü.

Veneto bölgesinde de 1 kişinin kaybolduğu bildirilen haberde, Toskana bölgesine dün 3 saat içinde 200 milimetre yağış düştüğü belirtildi.

Haberde, Prato'da Bisenzio Nehri'nin yer yer taştığı, bazı mevkilerde ise taşma seviyesine çok yaklaştığı, bu nedenle nehir kenarındaki evlerde oturan ailelerin tahliye edildiği ifade edildi.

Toskana bölgesinin, ülkede halihazırda en çok taşkın ve sel ihbarı yapılan bölge olduğu kaydedilen haberde ayrıca, kuzeydeki Lombardiya bölgesinde de Como Gölü'nde su seviyesinin yükseldiği ve taşma seviyesine geldiği aktarıldı.

İtalyan İtfaiyesi, "X" platformundan yaptığı paylaşımlarda, kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağış sebebiyle Toskana bölgesinde Floransa, Pistoia, Pisa ve Prato kentlerinde ağaç devrilmesi, yolların sular altında kalması gibi etkenlerden otomobillerinde mahsur kalan pek çok kişinin kurtarılmasına yardımcı olunduğunu bildirdi.

Toskana Bölgesel Yönetim Başkanı Eugenio Giani de bir video mesaj yayınlayarak, bölge halkına evlerinde ve üst katlarda kalma çağrısı yaptı. Giani, vatandaşlardan arabalarını kullanmamalarını istedi.

Veneto Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia da kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağışın yol açtığı olumsuz koşullarla mücadele için kriz masasını etkinleştirdiğini, Venedik-Trieste hattındaki şehirlerarası otobüs ve tren seferlerini durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

Diğer taraftan, olumsuz hava koşulları nedeniyle Toskana, Veneto, Ligurya, Friuli-Venezia Giulia ve Campania bölgelerinde pek çok yerde okullarda bugün tedbir maksatlı eğitime ara verildiği bildirildi.

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