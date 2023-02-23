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Dünya

İtalya'da milyonlarca kişi kuraklık nedeniyle sularının kesilmesi riskiyle karşı karşıya

İtalya'da kış aylarının düşük yağış oranlarıyla geçmesi nedeniyle baş gösteren kuraklığın, milyonlarca kişinin gelecek aylarda musluk sularında kesintilerle karşılaşmasına yol açabileceği bildirildi.

Barış Seçkin   | 23.02.2023
İtalya'da milyonlarca kişi kuraklık nedeniyle sularının kesilmesi riskiyle karşı karşıya

Roma

Ülkedeki su kaynaklarından sorumlu konsorsiyum ANBI'nın Başkanı Francesco Vincenzi, yaptığı yazılı açıklamada, ellerindeki veriler doğrultusunda gelecek aylarda en az 3,5 milyon İtalyan'ın musluk suyu erişiminin kesintiye uğrayabileceğini belirtti.

Vincenzi, ülkenin en büyük akarsuyu ve önemli bir su kaynağı Po Nehri'ndeki su seviyesinin rekor düzeyde düşük olduğunu kaydetti.

ANBI'nın atıfta bulunduğu verinin, Ulusal Araştırma Konseyinin (CNR) İtalyan nüfusunun yüzde 6 ila yüzde 15’inin şiddetli veya aşırı kuraklığa maruz kalan bölgelerde yaşadığı bilgisine dayandığı basına yansıdı.

İtalya'da geçen yaz "son 70 yılın en şiddetli kuraklığı" yaşanmıştı

Ülkenin önemli çevre kuruluşu Legambiente de 20 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ülkedeki kuraklık sıkıntısının alarm verici boyutlara ulaştığını bildirmişti.

İtalya'nın kuzey ve orta kesimindeki göl ve nehirlerdeki su seviyelerinin sıkıntılı düzeyde olduğu, İtalyan Alpleri'ndeki kar oranının son 10 yılın ortalamasına kıyasla yüzde 53 daha az olduğu ifade edilmişti.

Doğrudan kuraklığa bağlı olmasa da yağışların azalması ve denizin çekilmesi gibi sebeplerden kanallarıyla ünlü Venedik kentindeki bazı kanallarda su seviyesinin yer yer 50-60 santimetre kadar azaldığı ve gondolların yüzdürülemediği belirtilmişti.

İtalya'da geçen yaz "son 70 yılın en şiddetli kuraklığı" yaşanmış ve bu kuraklık nedeniyle tarım sektöründe en az 6 milyar avroluk zarar oluşmuştu.

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