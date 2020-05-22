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Dünya

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 616'ya yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 130 artarak 32 bin 616'ya yükseldi.

Barış Seçkin   | 22.05.2020
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 616'ya yükseldi

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 130 artarak 32 bin 616'ya yükseldi.

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