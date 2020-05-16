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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 763'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 153 artarak 31 bin 763'e yükseldi.

Barış Seçkin   | 16.05.2020
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 763'e yükseldi

Roma
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İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 763'e yükseldi
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