Euro
7.71
Dolar
7.11
BIST 100
98,667.45
Altın
1,716.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Birleşik Arap Emirlikleri’nden tahliye edilen Türk vatandaşları, Samsun Çarşamba Havaalanı’na getirildi.
logo
Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini geçti

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 243 artarak 30 bin 201'e yükseldi.

Barış Seçkin   | 08.05.2020
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini geçti

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 243 artarak 30 bin 201'e yükseldi. 

Ülkede Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. 

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1663'lük düşüşle 87 bin 961'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 217 bin 185 oldu. İyileşenlerin sayısı bugün 2 bin 747'lik artışla 99 bin 23’e çıktı. 

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 243 daha artarak 30 bin 201’e yükseldi. Böylece ABD ve İngiltere'nin ardından İtalya Kovid-19 can kaybı 30 bini geçen üçüncü ülke oldu. 

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 1311 olan sayı 1168'e geriledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 230'a yükseldi
Sağlık Bakanı Koca'dan 'riski görün' paylaşımı
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 86 bin 396'ya ulaştı
İngiltere'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bini geçti q
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini geçti

Benzer haberler

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini geçti

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini geçti

Kayserispor'da koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı

'Zihinsel olarak hazır olmayan futbolcuları oynamaya zorlayamayız'

İstanbul Valiliğinden pazar yerlerine ilişkin açıklama

İstanbul Valiliğinden pazar yerlerine ilişkin açıklama
Fenerbahçe'de teknik ekip ve futbolcular Kovid-19 testinden geçecek

Fenerbahçe'de teknik ekip ve futbolcular Kovid-19 testinden geçecek
Interli futbolcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı

Interli futbolcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı