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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 648'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi.

Barış Seçkin   | 21.04.2020
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 648'e yükseldi Fotoğraf: Riccardo De Luca/AA

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi.

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