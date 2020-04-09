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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 279'a yükseldi

İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi.

Barış Seçkin   | 09.04.2020
İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 279'a yükseldi

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi.

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İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 279'a yükseldi
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